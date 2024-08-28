В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище

28 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Силовики задержали диверсантов, которые передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле со взрывчаткой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области была задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах журналистам. «Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища», — написали в РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт, уточнил источник. Задержанные передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы. Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас, найденный около Курской АЭС. Пресс-служба ведомства сообщила, что снаряд, сбитый с реактивной системы залпового огня HIMARS, был безопасно уничтожен на месте. Обломок ракеты содержал 180 неразорвавшихся поражающих элементов, и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области была задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах журналистам. «Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища», — написали в РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт, уточнил источник. Задержанные передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы. Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас, найденный около Курской АЭС. Пресс-служба ведомства сообщила, что снаряд, сбитый с реактивной системы залпового огня HIMARS, был безопасно уничтожен на месте. Обломок ракеты содержал 180 неразорвавшихся поражающих элементов, и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности.