В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище

В Курской области была задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах журналистам.
«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища», — написали в РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт, уточнил источник.
Задержанные передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас, найденный около Курской АЭС. Пресс-служба ведомства сообщила, что снаряд, сбитый с реактивной системы залпового огня HIMARS, был безопасно уничтожен на месте. Обломок ракеты содержал 180 неразорвавшихся поражающих элементов, и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.