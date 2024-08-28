В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище

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Силовики задержали диверсантов, которые передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле со взрывчаткой (архивное фото) Фото:
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В Курской области была задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах журналистам.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища», — написали в РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт, уточнил источник.

Задержанные передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас, найденный около Курской АЭС. Пресс-служба ведомства сообщила, что снаряд, сбитый с реактивной системы залпового огня HIMARS, был безопасно уничтожен на месте. Обломок ракеты содержал 180 неразорвавшихся поражающих элементов, и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности.

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В Курской области была задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах журналистам. «Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища», — написали в РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства. Один из задержанных рассказал о планах совершить теракт, уточнил источник. Задержанные передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы. Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас, найденный около Курской АЭС. Пресс-служба ведомства сообщила, что снаряд, сбитый с реактивной системы залпового огня HIMARS, был безопасно уничтожен на месте. Обломок ракеты содержал 180 неразорвавшихся поражающих элементов, и был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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