Кассетный боеприпас ВСУ найден около Курской АЭС

Военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в 5 км от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении Росгвардии, передает ТАСС.
Отмечается, что прибывшие на место росгвардейцы нашли обломок ракеты, внутри которого было 180 неразорвавшихся поражающих элемента. В ведомстве уточнили, что боевая часть снаряда вошла в землю, и инженеры уничтожили его на месте с использованием накладного заряда и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области, где провел независимую оценку ситуации на Курской АЭС. Так, по его словам, удары беспилотников и дронов могут быть крайне опасными, поэтому Украине нельзя продолжать атаковать станцию. Его главные заявления — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.