Кассетный боеприпас ВСУ найден около Курской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вблизи Курской АЭС найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS (архивное фото)
Вблизи Курской АЭС найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в 5 км от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении Росгвардии, передает ТАСС.

Отмечается, что прибывшие на место росгвардейцы нашли обломок ракеты, внутри которого было 180 неразорвавшихся поражающих элемента. В ведомстве уточнили, что боевая часть снаряда вошла в землю, и инженеры уничтожили его на месте с использованием накладного заряда и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области, где провел независимую оценку ситуации на Курской АЭС. Так, по его словам, удары беспилотников и дронов могут быть крайне опасными, поэтому Украине нельзя продолжать атаковать станцию. Его главные заявления — в материале URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие Росгвардии успешно обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.  «Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в 5 км от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении Росгвардии, передает ТАСС. Отмечается, что прибывшие на место росгвардейцы нашли обломок ракеты, внутри которого было 180 неразорвавшихся поражающих элемента. В ведомстве уточнили, что боевая часть снаряда вошла в землю, и инженеры уничтожили его на месте с использованием накладного заряда и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области, где провел независимую оценку ситуации на Курской АЭС. Так, по его словам, удары беспилотников и дронов могут быть крайне опасными, поэтому Украине нельзя продолжать атаковать станцию. Его главные заявления — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...