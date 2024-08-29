Эксперт назвал пять полезных продуктов, которые приводят к увеличению веса

Некоторые продукты, считающиеся полезными, могут способствовать набору веса при чрезмерном употреблении из-за высокой калорийности. Об этом поделился профессор Франклин Джозеф из клиники снижения веса. По его словам, ореховые пасты, авокадо и сухофрукты приводят к увеличению веса.
«Такие продукты, как цельное зерно, ореховые пасты и авокадо, содержат важные питательные вещества, в том числе полезные жиры и клетчатку, но все равно важно не злоупотреблять ими», — цитирует слова Джозефа издание Daily Record. Он отмечает, что при похудении важно использовать большее количество калорий, чем человек потребляет и слишком большое количество пищи в рационе приводит к набору веса, даже если эта пища богата питательной ценностью.
Профессор также добавил, что изюм, чернослив, абрикосы и другие сухофрукты являются хорошим источником витаминов и могут быть хорошим выбором для здорового перекуса, однако их употребление может препятствовать похудению. В таких продуктах содержится много натуральных сахаров и калорий, и не следует есть их слишком много, заключил Джозеф.
Ранее американский диетолог Кэролайн Аповян рассказала, как похудеть на ночной диете. По ее словам, для достижения эффекта рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки и изменить свой рацион, исключив рафинированные продукты и переработанное мясо, сахар и быстрые углеводы.
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