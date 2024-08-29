СК не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста

Следственный комитет России столкнулся с трудностями при установлении всех соучастников подрыва Крымского моста, произошедшего в 2022 году. Это стало известно из судебных документов.
«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым, передает ТАСС. В документе отмечается, что есть риск того, что освобожденные подозреваемые могут попытаться скрыть доказательства или уклониться от ответственности.
По версии следствия, один из задержанных, Олег Антипов, был задействован в поиске транспортного средства для перевозки взрывчатки. Его жена утверждает, что Антипов не осознавал своей роли в событиях. Александр Былин, 45-летний руководитель ООО «Экстра», также фигурирует в деле как возможный конечный получатель груза.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека.
ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. Киев подтвердил, что стоит за частичным повреждением Крымского моста. Ранее было арестовано имущество одного из фигурантов дела. Среди арестованных активов — земельный участок, два нежилых помещения и трейлер.
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