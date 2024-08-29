Лукашенко поставил точку в вопросе участия белорусских солдат в войне

Лукашенко заявил, что приказов о боевых действиях за пределами Беларуси не будет
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Беларусь будет воевать, когда к ней придут с плохими намерениями, заявил Александр Лукашенко
Беларусь будет воевать, когда к ней придут с плохими намерениями, заявил Александр Лукашенко Фото:

Никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет», — передает слова Лукашенко белорусское издание «Белта». Он добавил, что страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.  Информацию о том, что на границе с Украиной нет увеличения личного состава и техники белорусских войск подтверждает киевская сторона.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск предпринял ответные действия в связи с тем, что Киев разместил вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных. Президент подчеркнул, что он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы, передает RT

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Никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. «Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет», — передает слова Лукашенко белорусское издание «Белта». Он добавил, что страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.  Информацию о том, что на границе с Украиной нет увеличения личного состава и техники белорусских войск подтверждает киевская сторона. Ранее Лукашенко заявил, что Минск предпринял ответные действия в связи с тем, что Киев разместил вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных. Президент подчеркнул, что он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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