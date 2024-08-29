Лукашенко поставил точку в вопросе участия белорусских солдат в войне

Никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет», — передает слова Лукашенко белорусское издание «Белта». Он добавил, что страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями. Информацию о том, что на границе с Украиной нет увеличения личного состава и техники белорусских войск подтверждает киевская сторона.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск предпринял ответные действия в связи с тем, что Киев разместил вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных. Президент подчеркнул, что он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы, передает RT.
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