СК сообщил о недвижимости экс-замглавы Минобороны Попова в элитных районах Москвы и Подмосковья

СК: экс-замглавы Минобороны Попов владеет недвижимостью в элитных районах Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
В собственности Павла Попова находятся роскошные объекты недвижимости в элитных районах столицы и Подмосковья (фото из архива) Фото:

Следствие установило, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей.

«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей», — сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале СК.

Кроме того, в ходе следственных действий также установлено, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. На протяжении тех лет с 2021 года Попов отвечал за развитие и обслуживание парка и параллельно обогащался за счет учреждения.

Следствие просит арест бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. В случае признания его виновным в деле о мошенничестве, экс-замминистра могут посадить на срок до 10 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие установило, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. «В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей», — сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале СК. Кроме того, в ходе следственных действий также установлено, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. На протяжении тех лет с 2021 года Попов отвечал за развитие и обслуживание парка и параллельно обогащался за счет учреждения. Следствие просит арест бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. В случае признания его виновным в деле о мошенничестве, экс-замминистра могут посадить на срок до 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...