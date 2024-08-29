СК сообщил о недвижимости экс-замглавы Минобороны Попова в элитных районах Москвы и Подмосковья

Следствие установило, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей.
«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей», — сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале СК.
Кроме того, в ходе следственных действий также установлено, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. На протяжении тех лет с 2021 года Попов отвечал за развитие и обслуживание парка и параллельно обогащался за счет учреждения.
Следствие просит арест бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. В случае признания его виновным в деле о мошенничестве, экс-замминистра могут посадить на срок до 10 лет.
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