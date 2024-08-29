СК сообщил о недвижимости экс-замглавы Минобороны Попова в элитных районах Москвы и Подмосковья

СК: экс-замглавы Минобороны Попов владеет недвижимостью в элитных районах Москвы

29 августа 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В собственности Павла Попова находятся роскошные объекты недвижимости в элитных районах столицы и Подмосковья (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следствие установило, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. «В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей», — сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале СК. Кроме того, в ходе следственных действий также установлено, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. На протяжении тех лет с 2021 года Попов отвечал за развитие и обслуживание парка и параллельно обогащался за счет учреждения. Следствие просит арест бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. В случае признания его виновным в деле о мошенничестве, экс-замминистра могут посадить на срок до 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие установило, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. «В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей», — сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале СК. Кроме того, в ходе следственных действий также установлено, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. На протяжении тех лет с 2021 года Попов отвечал за развитие и обслуживание парка и параллельно обогащался за счет учреждения. Следствие просит арест бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. В случае признания его виновным в деле о мошенничестве, экс-замминистра могут посадить на срок до 10 лет.