ТАСС: ВСУ под Курском расстреляли троих детей

29 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли троих детей в возрасте от 10 до 12 лет в Курской области Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет». «Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал «Кадет» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя «подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны». Они без разбора расстреливают мирных жителей. Ранее ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, пытавшихся эвакуироваться вплавь из села в Суджанском районе. Как только двое молодых людей вышли на берег, украинский солдат расстрелял их. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет». «Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал «Кадет» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя «подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны». Они без разбора расстреливают мирных жителей. Ранее ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, пытавшихся эвакуироваться вплавь из села в Суджанском районе. Как только двое молодых людей вышли на берег, украинский солдат расстрелял их.