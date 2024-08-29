ТАСС: ВСУ под Курском расстреляли троих детей

Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет».
«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал «Кадет» в разговоре с ТАСС.
Он добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя «подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны». Они без разбора расстреливают мирных жителей.
Ранее ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, пытавшихся эвакуироваться вплавь из села в Суджанском районе. Как только двое молодых людей вышли на берег, украинский солдат расстрелял их.
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