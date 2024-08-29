ТАСС: ВСУ под Курском расстреляли троих детей

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ВСУ расстреляли троих детей в возрасте от 10 до 12 лет в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет».

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал «Кадет» в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя «подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны». Они без разбора расстреливают мирных жителей.

Ранее ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, пытавшихся эвакуироваться вплавь из села в Суджанском районе. Как только двое молодых людей вышли на берег, украинский солдат расстрелял их.

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Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет». «Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал «Кадет» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя «подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны». Они без разбора расстреливают мирных жителей. Ранее ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, пытавшихся эвакуироваться вплавь из села в Суджанском районе. Как только двое молодых людей вышли на берег, украинский солдат расстрелял их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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