Очевидец: ВСУ расстреляли двоих мирных жителей в Курской области

«Газета.ру»: очевидец подтвердил расстрел двух мирных в Курской области

20 августа 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли двух мирных в Суджанском районе Курской области, рассказал один из очевидцев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, которые пытались вплавь эвакуироваться из села в Суджанском районе. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на очевидцев. «У нас речка Псел, соседнее село Гуево называется, так двое молодых людей к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», — заявил мужчина. Его слова передает « Газета.Ru ». После начала вторжения ВСУ в Курскую область с 6 августа неоднократно сообщалось, что украинские бойцы расстреливают мирных граждан. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил данную информацию, получив соответствующие подтверждающие фотографии. До этого ФСБ задержала одного из солдат из 20 подразделения ВСУ. Тот признался, что командование давало им задачу по расстрелу мирных. Также гибель гражданских под Курском подтвердили в ООН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ расстреляли двух мирных гражданских в Курской области, которые пытались вплавь эвакуироваться из села в Суджанском районе. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на очевидцев. «У нас речка Псел, соседнее село Гуево называется, так двое молодых людей к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», — заявил мужчина. Его слова передает «Газета.Ru». После начала вторжения ВСУ в Курскую область с 6 августа неоднократно сообщалось, что украинские бойцы расстреливают мирных граждан. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил данную информацию, получив соответствующие подтверждающие фотографии. До этого ФСБ задержала одного из солдат из 20 подразделения ВСУ. Тот признался, что командование давало им задачу по расстрелу мирных. Также гибель гражданских под Курском подтвердили в ООН.