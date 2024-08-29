Пьяный водитель, уходя от погони полиции, протаранил здание школы в ХМАО. Видео

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Полиция устроила погоню за нарушителем
Полиция устроила погоню за нарушителем Фото:

В Ханты-Мансийске пьяный водитель протаранил на автомобиле здание школы. Мужчина катался по городу с другом, а когда его заметили полицейские, попытался уйти от погони.

«Экипаж ДПС приметил иномарку и подал водителю знак об остановке. Однако мужчина не выполнил законное требование дорожных полицейских и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал ПДД, при этом, создавая аварийные ситуации», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Ханты-Мансийска.

Врезавшись в стену школы, мужчина попытался сбежать, но его остановил полицейский. Оказалось, ко всему прочему у него не было водительских прав.

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В Ханты-Мансийске пьяный водитель протаранил на автомобиле здание школы. Мужчина катался по городу с другом, а когда его заметили полицейские, попытался уйти от погони. «Экипаж ДПС приметил иномарку и подал водителю знак об остановке. Однако мужчина не выполнил законное требование дорожных полицейских и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал ПДД, при этом, создавая аварийные ситуации», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Ханты-Мансийска. Врезавшись в стену школы, мужчина попытался сбежать, но его остановил полицейский. Оказалось, ко всему прочему у него не было водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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