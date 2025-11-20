Власти ХМАО раскрыли число школьников, проваливающих ОГЭ

ОГЭ в ХМАО сдают почти все школьники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники девятых классов в Югре почти полностью справляются с ОГЭ. По данным директора департамента образования и науки ХМАО Алексея Дренина, число тех, кто не проходит минимальный порог, остается ниже 1%.

«Не преодолевают минимальный порог у нас менее одного процента сдающих. Обычно это 0,06–0,08%», — сообщил Дренин.

Девятиклассники, не сдавшие экзамены, по решению Госдумы смогут бесплатно освоить рабочие профессии — мера связана с кадровым дефицитом. Как этот механизм заработает в Югре, пока не определено: закон только принят, подзаконные акты еще готовятся.

Продолжение после рекламы

В округе работает около четырех десятков колледжей и техникумов. Там можно получить самые разные востребованные специальности — от повара до электрогазосварщика.