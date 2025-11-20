Логотип РИА URA.RU
Власти ХМАО раскрыли число школьников, проваливающих ОГЭ

Почти все девятиклассники в ХМАО сдают ОГЭ
20 ноября 2025 в 16:47
ОГЭ в ХМАО сдают почти все школьники

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники девятых классов в Югре почти полностью справляются с ОГЭ. По данным директора департамента образования и науки ХМАО Алексея Дренина, число тех, кто не проходит минимальный порог, остается ниже 1%.

«Не преодолевают минимальный порог у нас менее одного процента сдающих. Обычно это 0,06–0,08%», — сообщил Дренин.

Девятиклассники, не сдавшие экзамены, по решению Госдумы смогут бесплатно освоить рабочие профессии — мера связана с кадровым дефицитом. Как этот механизм заработает в Югре, пока не определено: закон только принят, подзаконные акты еще готовятся.

В округе работает около четырех десятков колледжей и техникумов. Там можно получить самые разные востребованные специальности — от повара до электрогазосварщика.

Ранее URA.RU сообщало, что более 50% детей мигрантов не смогли сдать обязательный экзамен по русскому языку в ХМАО. Из 276 протестированных в муниципальных центрах школьников 174 человека показали неудовлетворительные результаты.

