29 августа 2024

Макрон не знал о приезде Павла Дурова и не направлял ему приглашение

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Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию
Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не был осведомлен о приезде основателя Telegram Павла Дурова в страну. Об этом сообщил сам французский лидер и опроверг сообщения об отправке приглашения предпринимателю.

«Мы страна, где существует разделение властей. Я абсолютно не знал о его приезде. Это нормально. Говорить о том, что я направил приглашение, было бы ложью», — передает BFMTV слова Макрона.

Ранее французские СМИ сообщили, что Дуров заявил задержавшим его полицейским, что приехал страну, чтобы поужинать с Макроном. Предприниматель был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не был осведомлен о приезде основателя Telegram Павла Дурова в страну. Об этом сообщил сам французский лидер и опроверг сообщения об отправке приглашения предпринимателю. «Мы страна, где существует разделение властей. Я абсолютно не знал о его приезде. Это нормально. Говорить о том, что я направил приглашение, было бы ложью», — передает BFMTV слова Макрона. Ранее французские СМИ сообщили, что Дуров заявил задержавшим его полицейским, что приехал страну, чтобы поужинать с Макроном. Предприниматель был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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