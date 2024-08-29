Макрон не знал о приезде Павла Дурова и не направлял ему приглашение

Президент Франции Эммануэль Макрон не был осведомлен о приезде основателя Telegram Павла Дурова в страну. Об этом сообщил сам французский лидер и опроверг сообщения об отправке приглашения предпринимателю.
«Мы страна, где существует разделение властей. Я абсолютно не знал о его приезде. Это нормально. Говорить о том, что я направил приглашение, было бы ложью», — передает BFMTV слова Макрона.
Ранее французские СМИ сообщили, что Дуров заявил задержавшим его полицейским, что приехал страну, чтобы поужинать с Макроном. Предприниматель был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.