Дуров согласился выплатить пять миллионов евро суду Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в ближайшее время внесет залог в размере 5 миллионов евро, который был запрошен французским правосудием. Об этом сообщил его адвокат Давид-Оливье Камински РИА Новости.
«Да, он (залог — прим. URA.RU) будет внесен в ближайшее время», — заявил Камински. Его слова приводит РИА Новости.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа, и хотя он не был помещен в СИЗО, ему было запрещено покидать Францию до внесения залога. Дуров обвиняется в ряде правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, что может повлечь за собой серьезные последствия, включая тюремное заключение на срок до десяти лет.
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