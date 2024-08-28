28 августа 2024

Дуров согласился выплатить пять миллионов евро суду Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров выплатит залог во Франции
Дуров выплатит залог во Франции Фото:

Основатель Telegram Павел Дуров в ближайшее время внесет залог в размере 5 миллионов евро, который был запрошен французским правосудием. Об этом сообщил его адвокат Давид-Оливье Камински РИА Новости.

«Да, он (залог — прим. URA.RU) будет внесен в ближайшее время», — заявил Камински. Его слова приводит РИА Новости.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа, и хотя он не был помещен в СИЗО, ему было запрещено покидать Францию до внесения залога. Дуров обвиняется в ряде правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, что может повлечь за собой серьезные последствия, включая тюремное заключение на срок до десяти лет.

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Основатель Telegram Павел Дуров в ближайшее время внесет залог в размере 5 миллионов евро, который был запрошен французским правосудием. Об этом сообщил его адвокат Давид-Оливье Камински РИА Новости. «Да, он (залог — прим. URA.RU) будет внесен в ближайшее время», — заявил Камински. Его слова приводит РИА Новости. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа, и хотя он не был помещен в СИЗО, ему было запрещено покидать Францию до внесения залога. Дуров обвиняется в ряде правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, что может повлечь за собой серьезные последствия, включая тюремное заключение на срок до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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