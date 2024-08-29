29 августа 2024

«Нормальный хлопец»: житель белорусского села рассказал о своем соседе-президенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Сосед Лукашенко рассказал, что тот всегда предлагает помощь ему и другим жителям агрогородка Александрия Фото:

Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что он является соседом президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому сегодня исполняется 70 лет. Так, мужчина сообщил, что белорусский лидер — простой человек, который предлагает свою помощь соседям, если она требуется.

«Он простой. С ним поговорить [можно]. Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо», — заявил Николаенко, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в период дефицита товаров и очередей за ними Александр Лукашенко интересовался, может ли он помочь соседям с приобретением какой-либо продукции.

Глава Белоруссии остался таким же, как и до президентства, отметил его сосед. Также он уточнил, что его супруга и Лукашенко знали друг друга еще с детства, они учились в одной школе.

Александр Лукашенко родился в 1954 году в Копыси, Оршанского района Витебской области. Он учился в Александрийской средней школе Шкловского района, в юности проявлял активность в различных сферах, включая спорт и музыку. Александр Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор занимает этот пост уже как 30 лет.

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Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что он является соседом президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому сегодня исполняется 70 лет. Так, мужчина сообщил, что белорусский лидер — простой человек, который предлагает свою помощь соседям, если она требуется. «Он простой. С ним поговорить [можно]. Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо», — заявил Николаенко, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в период дефицита товаров и очередей за ними Александр Лукашенко интересовался, может ли он помочь соседям с приобретением какой-либо продукции. Глава Белоруссии остался таким же, как и до президентства, отметил его сосед. Также он уточнил, что его супруга и Лукашенко знали друг друга еще с детства, они учились в одной школе. Александр Лукашенко родился в 1954 году в Копыси, Оршанского района Витебской области. Он учился в Александрийской средней школе Шкловского района, в юности проявлял активность в различных сферах, включая спорт и музыку. Александр Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор занимает этот пост уже как 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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