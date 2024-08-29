«Нормальный хлопец»: житель белорусского села рассказал о своем соседе-президенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей

30 августа 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Сосед Лукашенко рассказал, что тот всегда предлагает помощь ему и другим жителям агрогородка Александрия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что он является соседом президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому сегодня исполняется 70 лет. Так, мужчина сообщил, что белорусский лидер — простой человек, который предлагает свою помощь соседям, если она требуется. «Он простой. С ним поговорить [можно]. Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо», — заявил Николаенко, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в период дефицита товаров и очередей за ними Александр Лукашенко интересовался, может ли он помочь соседям с приобретением какой-либо продукции. Глава Белоруссии остался таким же, как и до президентства, отметил его сосед. Также он уточнил, что его супруга и Лукашенко знали друг друга еще с детства, они учились в одной школе. Александр Лукашенко родился в 1954 году в Копыси, Оршанского района Витебской области. Он учился в Александрийской средней школе Шкловского района, в юности проявлял активность в различных сферах, включая спорт и музыку. Александр Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор занимает этот пост уже как 30 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что он является соседом президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому сегодня исполняется 70 лет. Так, мужчина сообщил, что белорусский лидер — простой человек, который предлагает свою помощь соседям, если она требуется. «Он простой. С ним поговорить [можно]. Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо», — заявил Николаенко, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в период дефицита товаров и очередей за ними Александр Лукашенко интересовался, может ли он помочь соседям с приобретением какой-либо продукции. Глава Белоруссии остался таким же, как и до президентства, отметил его сосед. Также он уточнил, что его супруга и Лукашенко знали друг друга еще с детства, они учились в одной школе. Александр Лукашенко родился в 1954 году в Копыси, Оршанского района Витебской области. Он учился в Александрийской средней школе Шкловского района, в юности проявлял активность в различных сферах, включая спорт и музыку. Александр Лукашенко был избран первым президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор занимает этот пост уже как 30 лет.