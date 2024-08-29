29 августа 2024

ФСБ поймала в ХМАО адвоката, кинувшего клиентов на деньги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ поймали адвоката, который кинул клиентов на деньги
Сотрудники ФСБ поймали адвоката, который кинул клиентов на деньги Фото:

В ХМАО адвокату Адвокатской палаты ХМАО грозит 10 лет лишения свободы за кражу денег у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.

«Задержанный, в период времени с 2 по 3 ноября 2021 года, злоупотребляя доверием, обманным путем совершил хищение денежных средств родственника своего подзащитного на общую сумму 3 000 000 рублей. А с 20 по 22 июля 2024 г. в размере 300 000 рублей из требуемых им 700 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Адвокат убедил родственников клиента, что он якобы передаст деньги сотрудникам ФСБ для смягчения наказания в суде: его доверителю грозит срок по части 1 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. По материалам Следственного комитета ХМАО возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «покушение на мошенничество в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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В ХМАО адвокату Адвокатской палаты ХМАО грозит 10 лет лишения свободы за кражу денег у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области. «Задержанный, в период времени с 2 по 3 ноября 2021 года, злоупотребляя доверием, обманным путем совершил хищение денежных средств родственника своего подзащитного на общую сумму 3 000 000 рублей. А с 20 по 22 июля 2024 г. в размере 300 000 рублей из требуемых им 700 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Адвокат убедил родственников клиента, что он якобы передаст деньги сотрудникам ФСБ для смягчения наказания в суде: его доверителю грозит срок по части 1 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. По материалам Следственного комитета ХМАО возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «покушение на мошенничество в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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