В ХМАО адвокату Адвокатской палаты ХМАО грозит 10 лет лишения свободы за кражу денег у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.
«Задержанный, в период времени с 2 по 3 ноября 2021 года, злоупотребляя доверием, обманным путем совершил хищение денежных средств родственника своего подзащитного на общую сумму 3 000 000 рублей. А с 20 по 22 июля 2024 г. в размере 300 000 рублей из требуемых им 700 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Адвокат убедил родственников клиента, что он якобы передаст деньги сотрудникам ФСБ для смягчения наказания в суде: его доверителю грозит срок по части 1 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. По материалам Следственного комитета ХМАО возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «покушение на мошенничество в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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