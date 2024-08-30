Путин назвал Лукашенко мудрым политиком и наградил орденом

Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин пожелал благополучия Лукашенко в честь его дня рождения Фото:

По случаю 70-летнего юбилея президента Белоруссии Александра Лукашенко российский глава Владимир Путин наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он также отметил мудрость белорусского лидера и пожелал ему здоровья и благополучия.

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия <…> наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра», — говорится в указе. Он опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер назвал Лукашенко мудрым политиком. Он также отметил его высокий авторитет в качестве настоящего патриота Белоруссии. «Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — отметил Путин в своей телеграмме. Он также пожелал Лукашенко благополучия и здоровья.

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По случаю 70-летнего юбилея президента Белоруссии Александра Лукашенко российский глава Владимир Путин наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он также отметил мудрость белорусского лидера и пожелал ему здоровья и благополучия. «За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия <…> наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра», — говорится в указе. Он опубликован на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер назвал Лукашенко мудрым политиком. Он также отметил его высокий авторитет в качестве настоящего патриота Белоруссии. «Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — отметил Путин в своей телеграмме. Он также пожелал Лукашенко благополучия и здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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