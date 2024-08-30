Политика Путин назвал Лукашенко мудрым политиком и наградил орденом Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного 30 августа 2024 в 11:13 Размер текста - 17 + Путин пожелал благополучия Лукашенко в честь его дня рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU По случаю 70-летнего юбилея президента Белоруссии Александра Лукашенко российский глава Владимир Путин наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он также отметил мудрость белорусского лидера и пожелал ему здоровья и благополучия. «За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия <…> наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра», — говорится в указе. Он опубликован на сайте Кремля . Кроме того, российский лидер назвал Лукашенко мудрым политиком. Он также отметил его высокий авторитет в качестве настоящего патриота Белоруссии. «Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — отметил Путин в своей телеграмме . Он также пожелал Лукашенко благополучия и здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По случаю 70-летнего юбилея президента Белоруссии Александра Лукашенко российский глава Владимир Путин наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он также отметил мудрость белорусского лидера и пожелал ему здоровья и благополучия. «За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия <…> наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра», — говорится в указе. Он опубликован на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер назвал Лукашенко мудрым политиком. Он также отметил его высокий авторитет в качестве настоящего патриота Белоруссии. «Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — отметил Путин в своей телеграмме. Он также пожелал Лукашенко благополучия и здоровья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям