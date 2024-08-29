29 августа 2024

Что известно о двойном убийстве матери и дочери в Чусовом

Следователи возбудили уголовное дело после убийства матери и дочери в Чусовом
© Служба новостей «URA.RU»
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В убийстве подозревают сожителя
В убийстве подозревают сожителя Фото:
новость из сюжета
В Чусовом бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают по подозрению в убийстве 7-летней девочки и ее матери

В Чусовом (Пермский край) убили мать и ее семилетнюю дочь. Тела обнаружили в квартире вечером 29 августа. СУ СК России возбудил уголовное дело, а в соцсетях начали распространять ориентировки на их сожителя Артема Бучина, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». URA.RU собрало всю информацию о ЧП, известную на данный момент.

  • Бучин жил с убитой женщиной. Но девочка была не от него.
  • У убитой и Бучина остался трехлетний сын. Он находится у родственников. Мальчик мог находиться в квартире в момент убийства.
  • В 2022 году Артема Бучина судили за изнасилование и убийство медсестры. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Но в 2023 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО.
  • Жители Чусового вышли на улицы, чтобы самим найти Бучина. Последний раз его видели в старом городе.
  • Следователи осмотрели квартиру, где произошло убийство.
  • Полиция опубликовала ориентировку на предполагаемого убийцу. В ней размещены фотографии из социальных сетей Бучина, но его имя не указано.
  • По словам соседки, убитая была домохозяйкой, воспитывала двоих детей. Бучин жил с ней и сильно ревновал, возможно, к бывшему мужу.
  • Также соседка сообщила, что девочку задушили. На теле матери обнаружили ссадины.
  • Бучин и убитая женщина планировали пойти в ЗАГС в понедельник. Они уже были женаты до того, как он убил медсестру. Но потом развелись.
  • В 2019 году Бучин несколько лет работал разнорабочим в управляющей компании «Алания». По словам директора УК, у Бучина было две жены, а убитая стала третьей. От каждого брака у него есть дети. Он укрывался от уплаты алиментов и был за это судим.

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В Чусовом (Пермский край) убили мать и ее семилетнюю дочь. Тела обнаружили в квартире вечером 29 августа. СУ СК России возбудил уголовное дело, а в соцсетях начали распространять ориентировки на их сожителя Артема Бучина, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». URA.RU собрало всю информацию о ЧП, известную на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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