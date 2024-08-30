Из Москвы в Санкт-Петербург пустят новые высокоскоростные поезда. Фото

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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, купе поезда
«Уральские локомотивы» создадут 41 высокоскоростной поезд Фото:

«Уральские локомотивы» изготовят 41 высокоскоростной поезд, чтобы перевозить пассажиров по новой железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» заключили ГТЛК и «ВСМ Две Столицы». Подписание состоялось в присутствии зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Фото:

«Создание высокоскоростных отечественных поездов — существенный шаг в развитии российского машиностроения, для всех участников кооперации, а это более 150 поставщиков, решение такой задачи станет технологическим прорывом. Для эффективной реализации проекта на „Уральских локомотивах“ будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год», — отметили в «Уральских локомотивах».

Фото:

Новые поезда будут отличаться аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления — это снизит шум и расход энергии. Они будут изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля, что позволит увеличить прочность кузова и уменьшить его массу. Машина сможет разгоняться до 400 км/ч. Поезд оснастят комплексом машинного зрения и средствами дистанционного управления. Восьмивагонный состав сможет вмещать до 460 пассажиров.

«Создание высокоскоростного подвижного состава обещает стать технологическим прорывом в сфере отечественного производства. Планируется, что поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов», — отметил генеральный директор «ВСМ Две столицы» Олег Тони.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. Расстояние между двумя столицами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут.

Фото:

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«Уральские локомотивы» изготовят 41 высокоскоростной поезд, чтобы перевозить пассажиров по новой железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» заключили ГТЛК и «ВСМ Две Столицы». Подписание состоялось в присутствии зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. «Создание высокоскоростных отечественных поездов — существенный шаг в развитии российского машиностроения, для всех участников кооперации, а это более 150 поставщиков, решение такой задачи станет технологическим прорывом. Для эффективной реализации проекта на „Уральских локомотивах“ будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год», — отметили в «Уральских локомотивах». Новые поезда будут отличаться аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления — это снизит шум и расход энергии. Они будут изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля, что позволит увеличить прочность кузова и уменьшить его массу. Машина сможет разгоняться до 400 км/ч. Поезд оснастят комплексом машинного зрения и средствами дистанционного управления. Восьмивагонный состав сможет вмещать до 460 пассажиров. «Создание высокоскоростного подвижного состава обещает стать технологическим прорывом в сфере отечественного производства. Планируется, что поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов», — отметил генеральный директор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. Расстояние между двумя столицами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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