Из Москвы в Санкт-Петербург пустят новые высокоскоростные поезда. Фото

30 августа 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

«Уральские локомотивы» создадут 41 высокоскоростной поезд Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Уральские локомотивы» изготовят 41 высокоскоростной поезд, чтобы перевозить пассажиров по новой железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» заключили ГТЛК и «ВСМ Две Столицы». Подписание состоялось в присутствии зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» «Создание высокоскоростных отечественных поездов — существенный шаг в развитии российского машиностроения, для всех участников кооперации, а это более 150 поставщиков, решение такой задачи станет технологическим прорывом. Для эффективной реализации проекта на „Уральских локомотивах“ будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год», — отметили в «Уральских локомотивах». Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Новые поезда будут отличаться аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления — это снизит шум и расход энергии. Они будут изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля, что позволит увеличить прочность кузова и уменьшить его массу. Машина сможет разгоняться до 400 км/ч. Поезд оснастят комплексом машинного зрения и средствами дистанционного управления. Восьмивагонный состав сможет вмещать до 460 пассажиров. «Создание высокоскоростного подвижного состава обещает стать технологическим прорывом в сфере отечественного производства. Планируется, что поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов», — отметил генеральный директор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. Расстояние между двумя столицами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут. Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Уральские локомотивы» изготовят 41 высокоскоростной поезд, чтобы перевозить пассажиров по новой железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» заключили ГТЛК и «ВСМ Две Столицы». Подписание состоялось в присутствии зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. «Создание высокоскоростных отечественных поездов — существенный шаг в развитии российского машиностроения, для всех участников кооперации, а это более 150 поставщиков, решение такой задачи станет технологическим прорывом. Для эффективной реализации проекта на „Уральских локомотивах“ будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год», — отметили в «Уральских локомотивах». Новые поезда будут отличаться аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления — это снизит шум и расход энергии. Они будут изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля, что позволит увеличить прочность кузова и уменьшить его массу. Машина сможет разгоняться до 400 км/ч. Поезд оснастят комплексом машинного зрения и средствами дистанционного управления. Восьмивагонный состав сможет вмещать до 460 пассажиров. «Создание высокоскоростного подвижного состава обещает стать технологическим прорывом в сфере отечественного производства. Планируется, что поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов», — отметил генеральный директор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. Расстояние между двумя столицами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут.