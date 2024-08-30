Захарова призвала Францию задержать Байдена и Зеленского по аналогии с Дуровым

30 августа 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Подобное мероприятие кажется Марии Захаровой справедливым ответом Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французские власти задержать президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского по аналогии с делом основателя Telegram Павла Дурова. Об этом она сообщила в соцсетях. «Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, <…> то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале . По мнению Захаровой, подобные действия стали бы справедливым ответом на политику Запада. Ранее Захарова заявляла, что Администрация Байдена, возможно, готовится на новые уступки Украине, включая разрешение на использование американского оружия для ударов по российским регионам. По словам дипломата, это может включать в себя применение почти любых видов оружия США, даже на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французские власти задержать президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского по аналогии с делом основателя Telegram Павла Дурова. Об этом она сообщила в соцсетях. «Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, <…> то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. По мнению Захаровой, подобные действия стали бы справедливым ответом на политику Запада. Ранее Захарова заявляла, что Администрация Байдена, возможно, готовится на новые уступки Украине, включая разрешение на использование американского оружия для ударов по российским регионам. По словам дипломата, это может включать в себя применение почти любых видов оружия США, даже на территории России.