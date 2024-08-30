Зеленский назначил Анатолия Кривоножко врио командующего ВС ВСУ

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Ранее Кривоножко занимал должность командующего воздушного командования "Центр" ВС ВСУ
Ранее Кривоножко занимал должность командующего воздушного командования "Центр" ВС ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножо временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в telegram-канале.

«В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении. До своего нового назначения Анатолий Кривоножко занимал должность командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.

Ранее Зеленский уволил командующего воздушными силами Украины Николая Олещука. Это произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запад. 

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножо временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в telegram-канале. «В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении. До своего нового назначения Анатолий Кривоножко занимал должность командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ. Ранее Зеленский уволил командующего воздушными силами Украины Николая Олещука. Это произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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