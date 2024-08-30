Зеленский назначил Анатолия Кривоножко врио командующего ВС ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножо временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в telegram-канале.
«В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении. До своего нового назначения Анатолий Кривоножко занимал должность командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.
Ранее Зеленский уволил командующего воздушными силами Украины Николая Олещука. Это произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запад.
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