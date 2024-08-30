Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

30 августа 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Увольнение Олещука произошло спустя два дня после крушения F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук уволен из Вооруженных сил страны. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Увольнение произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запада. «Уволить Олещука Николая Михайловича с поста командующего воздушными силами», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте президента Украины. Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Журналисты писали, что он якобы был сбит российскими силами. Позже американская газета Wall Street Journal сообщала, что самолет рухнул из-за ошибки пилота. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук уволен из Вооруженных сил страны. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Увольнение произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запада. «Уволить Олещука Николая Михайловича с поста командующего воздушными силами», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте президента Украины. Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Журналисты писали, что он якобы был сбит российскими силами. Позже американская газета Wall Street Journal сообщала, что самолет рухнул из-за ошибки пилота.