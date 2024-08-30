Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16, stock
Увольнение Олещука произошло спустя два дня после крушения F-16 Фото:

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук уволен из Вооруженных сил страны. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Увольнение произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запада.

«Уволить Олещука Николая Михайловича с поста командующего воздушными силами», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте президента Украины.

Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Журналисты писали, что он якобы был сбит российскими силами. Позже американская газета Wall Street Journal сообщала, что самолет рухнул из-за ошибки пилота.

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Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук уволен из Вооруженных сил страны. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Увольнение произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запада. «Уволить Олещука Николая Михайловича с поста командующего воздушными силами», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте президента Украины. Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Журналисты писали, что он якобы был сбит российскими силами. Позже американская газета Wall Street Journal сообщала, что самолет рухнул из-за ошибки пилота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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