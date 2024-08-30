Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук уволен из Вооруженных сил страны. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Увольнение произошло спустя два дня после крушения истребителя F-16, поставленного странами Запада.
«Уволить Олещука Николая Михайловича с поста командующего воздушными силами», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте президента Украины.
Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Журналисты писали, что он якобы был сбит российскими силами. Позже американская газета Wall Street Journal сообщала, что самолет рухнул из-за ошибки пилота.
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