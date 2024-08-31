Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел российское гражданство

31 августа 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Новый фигурант дела о «Крокусе» Хамидов переехал в РФ 12 лет назад, заявил его дядя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Новый фигурант уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. Также у него есть российское гражданство, сообщил его дядя. «Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство», — заявил его дядя, информацию передает РИА Новости. Он добавил, что не видел племянника после его переезда, поэтому не может ничего о нем сказать. Однако известно, что он живет в Екатеринбурге и несколько лет назад проходил срочную службу в армии, передает бизнес журнал «Урал». Кроме того, отмечается, что сестра Хамидова, Манижа, также проживает в РФ уже три года. В марте текущего года произошел теракт в «Крокус Сити Холл», тогда четверо вооруженных мужчин начали стрельбу по посетителям и подожгли помещение, что привело к гибели 145 человек. В отношении 20 обвиняемых по делу о теракте проводится следствие. Восемнадцать из них арестованы, а двое оставлены под подпиской о невыезде. Исполнителям было предъявлено обвинение в участии в террористической организации. Также объединенная пресс-служба московских судов сообщила о пяти новых фигурантах дела, чьи аресты были продлены до декабря. Среди новых обвиняемых — Гадоев Ш. Н., Исмоилов З.А., Солиевы М.А. и У.А., а также Хамидов Х.А., передает VSE42.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый фигурант уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. Также у него есть российское гражданство, сообщил его дядя. «Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство», — заявил его дядя, информацию передает РИА Новости. Он добавил, что не видел племянника после его переезда, поэтому не может ничего о нем сказать. Однако известно, что он живет в Екатеринбурге и несколько лет назад проходил срочную службу в армии, передает бизнес журнал «Урал». Кроме того, отмечается, что сестра Хамидова, Манижа, также проживает в РФ уже три года. В марте текущего года произошел теракт в «Крокус Сити Холл», тогда четверо вооруженных мужчин начали стрельбу по посетителям и подожгли помещение, что привело к гибели 145 человек. В отношении 20 обвиняемых по делу о теракте проводится следствие. Восемнадцать из них арестованы, а двое оставлены под подпиской о невыезде. Исполнителям было предъявлено обвинение в участии в террористической организации. Также объединенная пресс-служба московских судов сообщила о пяти новых фигурантах дела, чьи аресты были продлены до декабря. Среди новых обвиняемых — Гадоев Ш. Н., Исмоилов З.А., Солиевы М.А. и У.А., а также Хамидов Х.А., передает VSE42.Ru.