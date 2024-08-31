О каких проблемах со здоровьем говорят прыщи на лице

Высыпания на лице свидетельствуют о проблемах в организме
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Высыпания на лице могут говорить о проблемах с ЖКТ и работой сердца
Высыпания на лице могут говорить о проблемах с ЖКТ и работой сердца Фото:

Высыпания на лице могут свидетельствовать о различных проблемах в организме. Например, прыщи на лбу могут указывать на сбои в пищеварительной системе, а прыщи на висках — на возможные проблемы с почками. Более подробно о других патологиях — в материале URA.RU.

Лоб: расстройство пищеварительной системы

По данным издания TimesofIndia.ru, высыпания на лбу могут указывать на патологии в ЖКТ, например, на синдром раздраженного кишечника или неправильное питание. В том числе, на ухудшение состояния кожи в области лба может влиять стресс и недостаток сна.

Виски: проблемы с почками и мочевым пузырем

Прыщи на висках могут свидетельствовать о проблемах с почками и мочевым пузырем. Они могут быть вызваны различным инфекциями и воспалениями в этих органах. Считается, что из-за заболеваний в мочевыделительной системе кожа на висках может реагировать высыпаниями.

Между бровями: больная печень

Высыпания в области между бровями появляются из-за проблем с печенью, отвечающей за детоксикацию. По данным традиционной китайской медицины, когда печень перегружена — будь то алкоголем, жирной пищей или токсинами — область между бровями зачастую становится очагом прыщей.

Под глазами: дефицит жидкости в организме и высокий уровень стресса

Кожа под глазами связана с гидратацией и уровнем стресса. Темные круги, отеки или прыщи могут указывать на недостаток воды или высокий уровень стресса в организме.

Нос: здоровье сердца

В традиционной китайской медицине нос делят на две части: левая соответствует левому предсердию, а правая — правому. Покраснение, акне или жирность в этой зоне могут указывать на проблемы с артериальным давлением или дисбалансом холестерина.

Щеки: дыхательная и пищеварительная системы

Прыщи на щеках связаны с желудком, селезенкой и дыхательной системой. Покраснение может свидетельствовать о воспалении желудка, а высыпания — о проблемах с дыханием, таких как аллергия или синусит.

Подбородок и линия челюсти: гормональный дисбаланс

Подбородок связан с гормональной и репродуктивной системами. Изменения гормонов во время менструации или сильного стресса могут вызывать прыщи в этой зоне.

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Высыпания на лице могут свидетельствовать о различных проблемах в организме. Например, прыщи на лбу могут указывать на сбои в пищеварительной системе, а прыщи на висках — на возможные проблемы с почками. Более подробно о других патологиях — в материале URA.RU. По данным издания TimesofIndia.ru, высыпания на лбу могут указывать на патологии в ЖКТ, например, на синдром раздраженного кишечника или неправильное питание. В том числе, на ухудшение состояния кожи в области лба может влиять стресс и недостаток сна. Прыщи на висках могут свидетельствовать о проблемах с почками и мочевым пузырем. Они могут быть вызваны различным инфекциями и воспалениями в этих органах. Считается, что из-за заболеваний в мочевыделительной системе кожа на висках может реагировать высыпаниями. Высыпания в области между бровями появляются из-за проблем с печенью, отвечающей за детоксикацию. По данным традиционной китайской медицины, когда печень перегружена — будь то алкоголем, жирной пищей или токсинами — область между бровями зачастую становится очагом прыщей. Кожа под глазами связана с гидратацией и уровнем стресса. Темные круги, отеки или прыщи могут указывать на недостаток воды или высокий уровень стресса в организме. В традиционной китайской медицине нос делят на две части: левая соответствует левому предсердию, а правая — правому. Покраснение, акне или жирность в этой зоне могут указывать на проблемы с артериальным давлением или дисбалансом холестерина. Прыщи на щеках связаны с желудком, селезенкой и дыхательной системой. Покраснение может свидетельствовать о воспалении желудка, а высыпания — о проблемах с дыханием, таких как аллергия или синусит. Подбородок связан с гормональной и репродуктивной системами. Изменения гормонов во время менструации или сильного стресса могут вызывать прыщи в этой зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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