О каких проблемах со здоровьем говорят прыщи на лице

Высыпания на лице свидетельствуют о проблемах в организме

31 августа 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Высыпания на лице могут говорить о проблемах с ЖКТ и работой сердца Фото: Максим Григорьев/ТАСС Высыпания на лице могут свидетельствовать о различных проблемах в организме. Например, прыщи на лбу могут указывать на сбои в пищеварительной системе, а прыщи на висках — на возможные проблемы с почками. Более подробно о других патологиях — в материале URA.RU. Лоб: расстройство пищеварительной системы По данным издания TimesofIndia.ru , высыпания на лбу могут указывать на патологии в ЖКТ, например, на синдром раздраженного кишечника или неправильное питание. В том числе, на ухудшение состояния кожи в области лба может влиять стресс и недостаток сна. Виски: проблемы с почками и мочевым пузырем Прыщи на висках могут свидетельствовать о проблемах с почками и мочевым пузырем. Они могут быть вызваны различным инфекциями и воспалениями в этих органах. Считается, что из-за заболеваний в мочевыделительной системе кожа на висках может реагировать высыпаниями. Между бровями: больная печень Высыпания в области между бровями появляются из-за проблем с печенью, отвечающей за детоксикацию. По данным традиционной китайской медицины, когда печень перегружена — будь то алкоголем, жирной пищей или токсинами — область между бровями зачастую становится очагом прыщей. Под глазами: дефицит жидкости в организме и высокий уровень стресса Кожа под глазами связана с гидратацией и уровнем стресса. Темные круги, отеки или прыщи могут указывать на недостаток воды или высокий уровень стресса в организме. Нос: здоровье сердца В традиционной китайской медицине нос делят на две части: левая соответствует левому предсердию, а правая — правому. Покраснение, акне или жирность в этой зоне могут указывать на проблемы с артериальным давлением или дисбалансом холестерина. Щеки: дыхательная и пищеварительная системы Прыщи на щеках связаны с желудком, селезенкой и дыхательной системой. Покраснение может свидетельствовать о воспалении желудка, а высыпания — о проблемах с дыханием, таких как аллергия или синусит. Подбородок и линия челюсти: гормональный дисбаланс Подбородок связан с гормональной и репродуктивной системами. Изменения гормонов во время менструации или сильного стресса могут вызывать прыщи в этой зоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высыпания на лице могут свидетельствовать о различных проблемах в организме. Например, прыщи на лбу могут указывать на сбои в пищеварительной системе, а прыщи на висках — на возможные проблемы с почками. Более подробно о других патологиях — в материале URA.RU. По данным издания TimesofIndia.ru, высыпания на лбу могут указывать на патологии в ЖКТ, например, на синдром раздраженного кишечника или неправильное питание. В том числе, на ухудшение состояния кожи в области лба может влиять стресс и недостаток сна. Прыщи на висках могут свидетельствовать о проблемах с почками и мочевым пузырем. Они могут быть вызваны различным инфекциями и воспалениями в этих органах. Считается, что из-за заболеваний в мочевыделительной системе кожа на висках может реагировать высыпаниями. Высыпания в области между бровями появляются из-за проблем с печенью, отвечающей за детоксикацию. По данным традиционной китайской медицины, когда печень перегружена — будь то алкоголем, жирной пищей или токсинами — область между бровями зачастую становится очагом прыщей. Кожа под глазами связана с гидратацией и уровнем стресса. Темные круги, отеки или прыщи могут указывать на недостаток воды или высокий уровень стресса в организме. В традиционной китайской медицине нос делят на две части: левая соответствует левому предсердию, а правая — правому. Покраснение, акне или жирность в этой зоне могут указывать на проблемы с артериальным давлением или дисбалансом холестерина. Прыщи на щеках связаны с желудком, селезенкой и дыхательной системой. Покраснение может свидетельствовать о воспалении желудка, а высыпания — о проблемах с дыханием, таких как аллергия или синусит. Подбородок связан с гормональной и репродуктивной системами. Изменения гормонов во время менструации или сильного стресса могут вызывать прыщи в этой зоне.