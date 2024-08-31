31 августа 2024

Лавров считает позицию Борреля по миру на Украине безумием

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Сергей Лавров ответил на слова Борреля о мирном плане Зеленского
Сергей Лавров ответил на слова Борреля о мирном плане Зеленского Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров критически высказался о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, назвав ее дилетантизмом или безумием. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «план Зеленского» по урегулированию ситуации на Украине «единственный заслуживает внимание».

«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — считает Лавров. Такое мнение министр выразил в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

Лавров также подчеркнул, что Россия не обсуждает свою территорию с другими странами и напомнил о условиях для прекращения огня и начала переговоров, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным в июне. Однако, по словам министра, после событий в Курской области возможность такого сценария стала невозможной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров критически высказался о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, назвав ее дилетантизмом или безумием. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «план Зеленского» по урегулированию ситуации на Украине «единственный заслуживает внимание». «Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — считает Лавров. Такое мнение министр выразил в интервью для документального фильма «Мосты на Восток». Лавров также подчеркнул, что Россия не обсуждает свою территорию с другими странами и напомнил о условиях для прекращения огня и начала переговоров, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным в июне. Однако, по словам министра, после событий в Курской области возможность такого сценария стала невозможной
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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