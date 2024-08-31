Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу новый закон, позволяющий иностранным банкам открывать свои филиалы в стране. Ранее иностранные кредитные организации могли работать в России только через дочерние банки и представительства.
«Новые законодательные нормы расширяют возможности филиалов иностранных банков. Теперь они могут не только открывать и вести банковские счета юридических лиц, но и осуществлять широкий спектр банковских операций, включая переводы денежных средств, инкассацию, выдачу гарантий и предоставление консультационных услуг», — передает агентство ТАСС. По словам агентства, целью закона, как указывалось в пояснительной записке, является создание условий для развития системы международных расчетов и привлечения иностранных инвестиций.
Однако, несмотря на расширение возможностей для иностранных банков, установлены определенные ограничения. Филиалы не смогут открывать вклады для населения, что отличает их от полноценных банков. Надзор за деятельностью филиалов будет осуществлять Банк России, что обеспечит контроль за соблюдением установленных правил работы на финансовом рынке страны.
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