ЦБ представил сценарии развития экономики РФ до 2027 года

Центральный Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на период 2025–2027 годов, включающий четыре сценария развития экономики. Об этом сообщается в официальном докладе регулятора.
«Базовый сценарий ЦБ РФ — инфляция замедлится до 4,0–4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ. Для достижения целевых показателей планируется поддержание жестких денежно-кредитных условий, включая высокую ключевую ставку. Также прогнозируется постепенное снижение средней ключевой ставки с 16,9–17,4% в 2024 году до 7,5–8,5% к 2027 году.
Согласно дезинфляционному сценарию, инфляционное давление удастся снизить быстрее, что позволит раньше приступить к понижению ключевой ставки. В проинфляционном сценарии предполагается усиление инфляционных тенденций и необходимость более жесткой денежно-кредитной политики для их нейтрализации.
«В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Высокий уровень процентных ставок в мире и дисбалансы на финансовых рынках развитых стран в 2025 году приводят к мировому финансовому кризису», — отмечается в докладе. Этот сценарий может привести к сокращению ВВП России на 3–4% в 2025 году и на 1–2% в 2026 году, с последующим восстановлением роста на уровне 2–3% в 2027 году. В таких условиях инфляция может достигнуть 13–15%, а ключевая ставка может быть повышена до 20–22%.
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