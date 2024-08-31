31 августа 2024

В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые эпизоды

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Все трое подозреваемых находятся под стражей (архивное фото) Фото:

В деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии могут появиться новые эпизоды, по которому проходят руководители группы компаний «Пикет». Об этом говорится в материалах дела.

«Имеются достаточные основания полагать, что Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М., находясь на свободе, зная данные о личностях очевидцев… в том числе неустановленных до настоящего времени, окажут давление на них, уничтожат иные следы преступления», — сказано в решении Басманного суда Москвы о продлении ареста. Главным обвиняемым по делу является гендиректор группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов.

По делу также проходят начальник службы безопасности ГК Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Все трое находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело против Есипова и его подчиненных возбудили «по факту хищения денежных средств на поставку средств защиты для нужд Минобороны».

Компания должна была поставить более 20 тысяч бронежилетов для военных в зоне СВО. Но качество продукции не соответствовало предъявленным требованиям. Сумма ущерба составляет не менее 2,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что фигуранты направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Их активы арестованы, пишет RT.

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В деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии могут появиться новые эпизоды, по которому проходят руководители группы компаний «Пикет». Об этом говорится в материалах дела. «Имеются достаточные основания полагать, что Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М., находясь на свободе, зная данные о личностях очевидцев… в том числе неустановленных до настоящего времени, окажут давление на них, уничтожат иные следы преступления», — сказано в решении Басманного суда Москвы о продлении ареста. Главным обвиняемым по делу является гендиректор группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов. По делу также проходят начальник службы безопасности ГК Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Все трое находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело против Есипова и его подчиненных возбудили «по факту хищения денежных средств на поставку средств защиты для нужд Минобороны». Компания должна была поставить более 20 тысяч бронежилетов для военных в зоне СВО. Но качество продукции не соответствовало предъявленным требованиям. Сумма ущерба составляет не менее 2,4 млрд рублей. Ранее стало известно, что фигуранты направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Их активы арестованы, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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