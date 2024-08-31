31 августа 2024

На окраине Москвы сбили украинский беспилотник

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Украинский беспилотник сбили в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ сбит в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны … сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работают все службы.

В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО ВС РФ сбили несколько десятков беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.

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Беспилотник ВСУ сбит в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны … сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работают все службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО ВС РФ сбили несколько десятков беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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