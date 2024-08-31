На окраине Москвы сбили украинский беспилотник

01 сентября 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник сбили в Подмосковье Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ сбит в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны … сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работают все службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО ВС РФ сбили несколько десятков беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ сбит в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны … сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работают все службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО ВС РФ сбили несколько десятков беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.