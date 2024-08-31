На окраине Москвы сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Подмосковье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник ВСУ сбит в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны … сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работают все службы.
В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО ВС РФ сбили несколько десятков беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.
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