Глава Каширы подтвердил попытку атаки БПЛА по Каширской ГРЭС

В ночь на 1 сентября три дрона ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС. Информацию подтвердил глава Каширы Михаил Шувалов.
«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. При этом отмечается, что электроэнергия исправно продолжает поступать абонентам.
Ранее жители Каширы сообщали о прогремевшем в районе ГРЭС взрыве. В соцсетях они разместили видео происшествия. Подробностей тогда не приводили.
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