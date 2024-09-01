Глава Каширы подтвердил попытку атаки БПЛА по Каширской ГРЭС

Три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую ГРЭС (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 сентября три дрона ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС. Информацию подтвердил глава Каширы Михаил Шувалов.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. При этом отмечается, что электроэнергия исправно продолжает поступать абонентам.

Ранее жители Каширы сообщали о прогремевшем в районе ГРЭС взрыве. В соцсетях они разместили видео происшествия. Подробностей тогда не приводили.