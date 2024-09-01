Глава Каширы подтвердил попытку атаки БПЛА по Каширской ГРЭС

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Рефтинская ГРЭС. Свердловская область, Рефтинский, напряжение, труба, рефтинская грэс, электричество, электроопора
Три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую ГРЭС (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 сентября три дрона ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС. Информацию подтвердил глава Каширы Михаил Шувалов.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. При этом отмечается, что электроэнергия исправно продолжает поступать абонентам.

Ранее жители Каширы сообщали о прогремевшем в районе ГРЭС взрыве. В соцсетях они разместили видео происшествия. Подробностей тогда не приводили.

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В ночь на 1 сентября три дрона ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС. Информацию подтвердил глава Каширы Михаил Шувалов. «Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. При этом отмечается, что электроэнергия исправно продолжает поступать абонентам. Ранее жители Каширы сообщали о прогремевшем в районе ГРЭС взрыве. В соцсетях они разместили видео происшествия. Подробностей тогда не приводили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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