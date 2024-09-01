Baza: в Московской области прогремел взрыв в районе ГРЭС. Видео

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Жители Московской области сообщили о взрыве в районе Каширской ГРЭС
Жители Московской области сообщили о взрыве в районе Каширской ГРЭС Фото:

В районе Каширской электростанции (ГРЭС) в Московской области прогремел взрыв. Об этом сообщают местные жители, разместившие видеозаписи происшествия в социальных сетях.

«Жители Московской области публикуют видео, на котором, по их словам, виден взрыв в районе Каширской ГРЭС», — сообщается в telegram-канале Baza со ссылкой на очевидцев. Подробностей и официального подтверждения произошедшего нет.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.

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В районе Каширской электростанции (ГРЭС) в Московской области прогремел взрыв. Об этом сообщают местные жители, разместившие видеозаписи происшествия в социальных сетях. «Жители Московской области публикуют видео, на котором, по их словам, виден взрыв в районе Каширской ГРЭС», — сообщается в telegram-канале Baza со ссылкой на очевидцев. Подробностей и официального подтверждения произошедшего нет. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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