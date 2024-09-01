Жители Московской области сообщили о взрыве в районе Каширской ГРЭС
В районе Каширской электростанции (ГРЭС) в Московской области прогремел взрыв. Об этом сообщают местные жители, разместившие видеозаписи происшествия в социальных сетях.
«Жители Московской области публикуют видео, на котором, по их словам, виден взрыв в районе Каширской ГРЭС», — сообщается в telegram-канале Baza со ссылкой на очевидцев. Подробностей и официального подтверждения произошедшего нет.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.
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