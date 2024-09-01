В Москве горит нефтеперерабатывающий завод (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожару на Нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (район Москвы) присвоен максимальный номер сложности. Об этом сообщают оперативные службы.

«Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности — пятый», — пишет РИА Новости. Telegram-канал Baza публикует соответствующее фото.

фото: telegram-канал Baza, https://t.me/bazabazon/30840

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что помещение Московского нефтеперерабатывающего завода загорелось в результате падения беспилотника. ВСУ с самого утра атакуют дронами столицу и Московскую область.