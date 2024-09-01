Собянин рассказал о повреждениях, вызванными ударом БПЛА по НПЗ

От удара беспилотника пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод
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От удара БПЛА пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о повреждениях, которые нанес беспилотный летающий аппарат. От падения БПЛА пострадало помещение Московского нефтеперерабатывающего завода.

Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания» — пишет Собянин в своем telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что над Москвой и в области сбиты десять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о повреждениях, которые нанес беспилотный летающий аппарат. От падения БПЛА пострадало помещение Московского нефтеперерабатывающего завода. Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания» — пишет Собянин в своем telegram-канале. Ранее Сергей Собянин сообщал, что над Москвой и в области сбиты десять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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