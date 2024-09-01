Собянин рассказал о повреждениях, вызванными ударом БПЛА по НПЗ

От удара беспилотника пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод

01 сентября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

От удара БПЛА пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод Фото: Министерство обороны Великобритании Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о повреждениях, которые нанес беспилотный летающий аппарат. От падения БПЛА пострадало помещение Московского нефтеперерабатывающего завода. Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания» — пишет Собянин в своем telegram-канале. Ранее Сергей Собянин сообщал, что над Москвой и в области сбиты десять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о повреждениях, которые нанес беспилотный летающий аппарат. От падения БПЛА пострадало помещение Московского нефтеперерабатывающего завода. Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания» — пишет Собянин в своем telegram-канале. Ранее Сергей Собянин сообщал, что над Москвой и в области сбиты десять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября