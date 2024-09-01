Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

Более 20 единиц техники было уничтожено ударом ВС РФ, сообщает telegram-канал «НгП раZVедка»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по колонне техники ВСУ на сумском направлении. В результате удара было уничтожено более 20 единиц техники противника.
«Уничтожение вражеской колонны. Сумское направление. <…> Враг понес потери до роты живой силы, а также свыше 20 единиц техники», — передает Lenta.ru сообщение telegram-канала «НгП раZVедка». Там уточнили, что колонна была растянута на 600 метров. А само уничтожение произошло возле населенного пункта Верхняя Сыроватка.
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