ВСУ потеряли 8500 военных и 80 танков с начала вторжения в Россию

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники на Курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 военных и 23 единицы бронетехники», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Там также добавили, что совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков.
В последние дни противник понес тяжелые потери в ходе отражения атак бойцами группировки «Север», а также после ударов российской армии по скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и команды обеспечения ВСУ. Об этом сообщает 360.ru.
Также ранее ВС РФ нанесли удар по колонне техники ВСУ в Сумской области. В результате этого было уничтожено более 20 единиц украинской техники.
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