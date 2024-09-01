ВСУ потеряли 8500 военных и 80 танков с начала вторжения в Россию

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За сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники
За сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники на Курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 военных и 23 единицы бронетехники», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Там также добавили, что совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков.

В последние дни противник понес тяжелые потери в ходе отражения атак бойцами группировки «Север», а также после ударов российской армии по скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и команды обеспечения ВСУ. Об этом сообщает 360.ru.

Также ранее ВС РФ нанесли удар по колонне техники ВСУ в Сумской области. В результате этого было уничтожено более 20 единиц украинской техники.

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За прошедшие сутки ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники на Курском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 военных и 23 единицы бронетехники», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Там также добавили, что совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков. В последние дни противник понес тяжелые потери в ходе отражения атак бойцами группировки «Север», а также после ударов российской армии по скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и команды обеспечения ВСУ. Об этом сообщает 360.ru. Также ранее ВС РФ нанесли удар по колонне техники ВСУ в Сумской области. В результате этого было уничтожено более 20 единиц украинской техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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