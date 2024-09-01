Стало известно, почему разбился вертолет президента Ирана Раиси

Генштаб ВС Ирана: вертолет президента Раиси упал из-за тумана

01 сентября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Эбрахим Раиси разбился в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси разбился в авиакатастрофе из-за густого тумана. Вертолет Раиси врезался в холм и потерпел крушение, никакие внешние силы на него не воздействовали. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана. «Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», — передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, составленный в результате расследования происшествия. Там пришли к выводу, что никаких внешних воздействий на воздушное судно оказано не было. Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет президента потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси разбился в авиакатастрофе из-за густого тумана. Вертолет Раиси врезался в холм и потерпел крушение, никакие внешние силы на него не воздействовали. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана. «Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», — передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, составленный в результате расследования происшествия. Там пришли к выводу, что никаких внешних воздействий на воздушное судно оказано не было. Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет президента потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан.