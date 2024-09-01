Стало известно, почему разбился вертолет президента Ирана Раиси

Генштаб ВС Ирана: вертолет президента Раиси упал из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Эбрахим Раиси разбился в мае Фото:

Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси разбился в авиакатастрофе из-за густого тумана. Вертолет Раиси врезался в холм и потерпел крушение, никакие внешние силы на него не воздействовали. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», — передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, составленный в результате расследования происшествия. Там пришли к выводу, что никаких внешних воздействий на воздушное судно оказано не было.

Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет президента потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси разбился в авиакатастрофе из-за густого тумана. Вертолет Раиси врезался в холм и потерпел крушение, никакие внешние силы на него не воздействовали. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана. «Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», — передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, составленный в результате расследования происшествия. Там пришли к выводу, что никаких внешних воздействий на воздушное судно оказано не было. Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет президента потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...