Стало известно, почему разбился вертолет президента Ирана Раиси

Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси разбился в авиакатастрофе из-за густого тумана. Вертолет Раиси врезался в холм и потерпел крушение, никакие внешние силы на него не воздействовали. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана.
«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», — передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ, составленный в результате расследования происшествия. Там пришли к выводу, что никаких внешних воздействий на воздушное судно оказано не было.
Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет президента потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан.
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