01 сентября 2024

Пушилин: семь мирных жителей пострадали после взрыва в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При обстреле пострадали мирные жители
При обстреле пострадали мирные жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке и Горловке пострадали семь мирных жителей, в том числе пятеро детей, в результате взрыва и обстрела. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В поселке Старомихайловка <...> из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика-подростка», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения.

Согласно информации от главы ДНР, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, у остальных четверых состояние оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия и подробности о состоянии всех пострадавших уточняются.

Всего со стороны Украины было выпущено более 30 боеприпасов, совершено 11 атак. ВСУ применяли ствольную артиллерию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецке и Горловке пострадали семь мирных жителей, в том числе пятеро детей, в результате взрыва и обстрела. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В поселке Старомихайловка <...> из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика-подростка», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения. Согласно информации от главы ДНР, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, у остальных четверых состояние оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия и подробности о состоянии всех пострадавших уточняются. Всего со стороны Украины было выпущено более 30 боеприпасов, совершено 11 атак. ВСУ применяли ствольную артиллерию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...