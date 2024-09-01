Пушилин: семь мирных жителей пострадали после взрыва в Донецке

В Донецке и Горловке пострадали семь мирных жителей, в том числе пятеро детей, в результате взрыва и обстрела. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В поселке Старомихайловка <...> из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика-подростка», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения.
Согласно информации от главы ДНР, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, у остальных четверых состояние оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия и подробности о состоянии всех пострадавших уточняются.
Всего со стороны Украины было выпущено более 30 боеприпасов, совершено 11 атак. ВСУ применяли ствольную артиллерию.
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