01 сентября 2024

Россия и Белоруссия договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

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РФ и Белоруссия будут укреплять свою дружбу при помощи медиа
РФ и Белоруссия будут укреплять свою дружбу при помощи медиа Фото:

Белоруссия и Россия достигли договоренности о принципах работы совместного медиахолдинга Союзного государства. Об этом заявил посол Белоруссии в России Александр Рогожник.

«Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав», — сказал Рогожник в интервью телеканалу «Беларусь 1». Посол подчеркнул, что новое медиа должно вдохнуть жизнь в освещение событий Союзного государства, отразить взаимодействие между регионами и укрепить дружественные отношения между странами.

В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета было принято решение о создании медиакомпании Союзного государства. Планируется, что медиахолдинг будет включать телеканал, печатные СМИ и медиацентр для создания и распространения контента в цифровой среде.

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Белоруссия и Россия достигли договоренности о принципах работы совместного медиахолдинга Союзного государства. Об этом заявил посол Белоруссии в России Александр Рогожник. «Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав», — сказал Рогожник в интервью телеканалу «Беларусь 1». Посол подчеркнул, что новое медиа должно вдохнуть жизнь в освещение событий Союзного государства, отразить взаимодействие между регионами и укрепить дружественные отношения между странами. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета было принято решение о создании медиакомпании Союзного государства. Планируется, что медиахолдинг будет включать телеканал, печатные СМИ и медиацентр для создания и распространения контента в цифровой среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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