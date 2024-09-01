Россия и Белоруссия договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

Белоруссия и Россия достигли договоренности о принципах работы совместного медиахолдинга Союзного государства. Об этом заявил посол Белоруссии в России Александр Рогожник.
«Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав», — сказал Рогожник в интервью телеканалу «Беларусь 1». Посол подчеркнул, что новое медиа должно вдохнуть жизнь в освещение событий Союзного государства, отразить взаимодействие между регионами и укрепить дружественные отношения между странами.
В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета было принято решение о создании медиакомпании Союзного государства. Планируется, что медиахолдинг будет включать телеканал, печатные СМИ и медиацентр для создания и распространения контента в цифровой среде.
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