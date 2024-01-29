Путин и Лукашенко подписали указ о создании союзного медиахолдинга

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко создали в России и Беларуси союзный медиахолдинг Фото:

Президенты РФ Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписали соглашение о создании межгосударственного союзного медиахолдинга. Заседание высшего государственного совета Союзного государства проходит в Санкт-Петербурге. В состав общего медиахолдинга войдут четыре СМИ, уточнил глава Минцифры Максут Шадаев.

«У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику», — заявил Шадаев, комментируя подписанный президентами России и Беларуси документ, журналистам РИА Новости.

Ранее сайт Парламентского собрания союзного государства сообщал о включении белорусской стороной в список объединенных СМИ газет «Союзное Вече» и «Союз. Беларусь — Россия», а также журнала «Союзное государство» и телерадиовещательная организация союзного государства. Позже, в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, Путин уже завил, что Россия и Беларусь будут работать над обеспечением «равной и неделимой безопасности».

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Президенты РФ Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписали соглашение о создании межгосударственного союзного медиахолдинга. Заседание высшего государственного совета Союзного государства проходит в Санкт-Петербурге. В состав общего медиахолдинга войдут четыре СМИ, уточнил глава Минцифры Максут Шадаев. «У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику», — заявил Шадаев, комментируя подписанный президентами России и Беларуси документ, журналистам РИА Новости. Ранее сайт Парламентского собрания союзного государства сообщал о включении белорусской стороной в список объединенных СМИ газет «Союзное Вече» и «Союз. Беларусь — Россия», а также журнала «Союзное государство» и телерадиовещательная организация союзного государства. Позже, в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, Путин уже завил, что Россия и Беларусь будут работать над обеспечением «равной и неделимой безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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