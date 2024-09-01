Банки Китая стали отказывать в переводах клиентам с русскими именами

02 сентября 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Банки КНР решили придерживаться принципов «нулевого доверия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банки Китая начали отказывать в приеме средств, если в платежных документах фигурируют русские имена. Главная причина — опасения КНР, связанные с возможными санкционными ограничениями. «Даже если в документах указаны русские фамилии, банки КНР могут отказать в приеме средств. Импортерам приходится делать документы для транзакций через третьи лица», — сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. Издание уточнило, что сложности с проведением транзакций начались с середины июля. И хотя пока они не являются массовыми, вызывают озабоченность у российского бизнеса. Китайские банки стараются избежать рисков, связанных с вторичными ограничениями и возможными санкциями, применяя стратегию «нулевого доверия». Как ранее сообщало URA.RU, ряд китайских банков стал возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили импортерам из России. Об этом заявили сразу несколько бизнесменов, столкнувшихся с проблемой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки Китая начали отказывать в приеме средств, если в платежных документах фигурируют русские имена. Главная причина — опасения КНР, связанные с возможными санкционными ограничениями. «Даже если в документах указаны русские фамилии, банки КНР могут отказать в приеме средств. Импортерам приходится делать документы для транзакций через третьи лица», — сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. Издание уточнило, что сложности с проведением транзакций начались с середины июля. И хотя пока они не являются массовыми, вызывают озабоченность у российского бизнеса. Китайские банки стараются избежать рисков, связанных с вторичными ограничениями и возможными санкциями, применяя стратегию «нулевого доверия». Как ранее сообщало URA.RU, ряд китайских банков стал возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили импортерам из России. Об этом заявили сразу несколько бизнесменов, столкнувшихся с проблемой.