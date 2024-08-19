Китайские банки начали возвращать платежи из России

Некоторые китайские банки стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили импортерам из России. Об этом заявили сразу несколько бизнесменов, столкнувшихся с проблемой, и подтвердили в юрфирмах.
«У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар… Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков Китая на протяжении примерно трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись», — рассказали бизнесмены газете «Ведомости».
Третий собеседник издания получил платеж назад спустя несколько месяцев, а еще один поставщик из КНР не смог получить деньги в банке. Директор адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев заявил, что в практике подобные случаи встречаются, но не носят массовый характер.
Гораздо чаще происходит так, что поставщик из Китая выгрузил товар импортеру из России на условиях частичной предоплаты с обязательством заплатить всю сумму в течение пяти дней после отгрузки. После чего возникает проблема с оплатой на стороне банка в КНР – деньги остаются на корреспондентском счете, а груз – в порту.
Из-за проблем с логистикой товары из Китая подорожают на восемь-двенадцать процентов, передает НСН. По его словам, уровень увеличения стоимости зависит от схемы доставки и цепочек поставки, к которым добавляется логистика, выросшая в два раза по сравнению с апрелем.
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