Россиян предупредили о взлете цен на электронику и бытовую технику

Парламентская газета: цены на электронику и бытовую технику увеличатся

02 сентября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Цены на электронику увеличатся осенью 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Цены на электронику и бытовую технику резко увеличатся осенью. Это связано с ростом стоимости логистики перевозок, ослаблением курса рубля, а также замедлением транзакций. О причинах повышения цен сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одну из крупнейших компаний в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Повышение стоимости перевозок Прежде всего подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, которых осталось мало на складах, отмечает одна из крупнейших компаний в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Она связывает это с изменением стоимости логистики контейнерных и авиаперевозок. «Парламентская газета» сообщает, что большинство импортной техники привозят в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, а закупают ее в Саудовской Аравии. Рынок смартфонов в России сейчас почти полностью китайский, за исключением отдельных производителей, подчеркнуло издание. Ослабление курса рубля Цены на электронику повысились также из-за ослабления курса рубля, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Цены на импортную электронику напрямую зависят от курса рубля, и в этой ситуации лучше всего развивать конкуренцию, чтобы появлялись новые участники рынка», — сообщает Янин. Как отмечает «Парламентская газета», рост стоимости на импортную бытовую технику связан и с санкционным давлением. Иностранные банки все чаще отказываются проводить платежи. Замедление транзакций Еще одной причиной подорожания импортной электроники являются долгие транзакции. Технику привозят в Россию из других стран. Однако при таком способе поставки усложняются увеличением числа посредников и транзакций, отмечает «Парламентская газета». Экономист Георгий Остапкович считает, что главная проблема на рынке иностранной бытовой техники заключается в падении импорта и снижении платежеспособности. «Импорт в Россию упал не потому, что мы не закупаем технику, а потому что замедляются транзакции. Если раньше, по SWIFT мы проводили платеж за 20 минут, то сегодня он может идти 2—3 недели», — отмечает экономист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на электронику и бытовую технику резко увеличатся осенью. Это связано с ростом стоимости логистики перевозок, ослаблением курса рубля, а также замедлением транзакций. О причинах повышения цен сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одну из крупнейших компаний в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Прежде всего подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, которых осталось мало на складах, отмечает одна из крупнейших компаний в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Она связывает это с изменением стоимости логистики контейнерных и авиаперевозок. «Парламентская газета» сообщает, что большинство импортной техники привозят в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, а закупают ее в Саудовской Аравии. Рынок смартфонов в России сейчас почти полностью китайский, за исключением отдельных производителей, подчеркнуло издание. Цены на электронику повысились также из-за ослабления курса рубля, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Цены на импортную электронику напрямую зависят от курса рубля, и в этой ситуации лучше всего развивать конкуренцию, чтобы появлялись новые участники рынка», — сообщает Янин. Как отмечает «Парламентская газета», рост стоимости на импортную бытовую технику связан и с санкционным давлением. Иностранные банки все чаще отказываются проводить платежи. Еще одной причиной подорожания импортной электроники являются долгие транзакции. Технику привозят в Россию из других стран. Однако при таком способе поставки усложняются увеличением числа посредников и транзакций, отмечает «Парламентская газета». Экономист Георгий Остапкович считает, что главная проблема на рынке иностранной бытовой техники заключается в падении импорта и снижении платежеспособности. «Импорт в Россию упал не потому, что мы не закупаем технику, а потому что замедляются транзакции. Если раньше, по SWIFT мы проводили платеж за 20 минут, то сегодня он может идти 2—3 недели», — отмечает экономист.