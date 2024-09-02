Общество ВТБ начнет блокировать приложения на телефонах у некоторых пользователей 02 сентября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Разблокировать приложение можно будет в офисе банка ВТБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк ВТБ будет блокировать и замораживать приложения на телефонах пользователей при подозрении на мошенничество. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. «ВТБ в своем онлайн-банке начнет включать „режим чтения“ при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Он сделает невозможным проведение операций в приложении или интернет-банке», — передает слова Чугунова РБК. Он добавил, что эта мера предотвратит мошенников от проведения операций. Режим будет включаться автоматически при угрозе компрометации данных. При нетипичном поведении клиента режим будет активироваться на всех устройствах. Клиенты смогут снять ограничения через офис, банкомат, контакт-центр или чат, заключил Чугунов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Банк ВТБ будет блокировать и замораживать приложения на телефонах пользователей при подозрении на мошенничество. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. «ВТБ в своем онлайн-банке начнет включать „режим чтения“ при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Он сделает невозможным проведение операций в приложении или интернет-банке», — передает слова Чугунова РБК. Он добавил, что эта мера предотвратит мошенников от проведения операций. Режим будет включаться автоматически при угрозе компрометации данных. При нетипичном поведении клиента режим будет активироваться на всех устройствах. Клиенты смогут снять ограничения через офис, банкомат, контакт-центр или чат, заключил Чугунов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям