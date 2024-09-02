Тюменец порезал брата за то, что он пил алкоголь в Рамадан

Ветеран боевых действий из Тюмени напал с ножом на брата, обвинив его в том, что мужчина выпивал алкоголь в период священного праздника Рамадан. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.
«Со слов подсудимого вечером он пришел в гости к родственнику, у которого проживал его брат. Мужчина перестал заботиться о семье и вел разгульный образ жизни, не соблюдал мусульманские традиции, из-за чего между братьями возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый начал объяснять брату, что категорически запрещено употреблять алкоголь во время Рамадана, но тот в ответ стал грубить и толкаться. Тогда подсудимый достал из кармана складной нож и нанес им удар в грудь брата», — говорится в материалах дела.
После случившегося мужчина испугался, попросил вызвать раненому скорую, а затем, чтобы не медлить, самостоятельно отвез его в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ножевое ранение с повреждением селезенки и диафрагмы, что оценили как тяжкий вред здоровью, с признаком опасности для жизни.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности то, что обвиняемый является ветераном боевых действий и принимал участие в СВО. кроме того, пострадавший заявил, что претензий к брату не имеет. В итоге мужчине назначили наказание в два года лишения свободы, однако срок приняли решение считать условным.
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