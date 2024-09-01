Курганский синоптик-любитель объяснил, почему вырос уровень воды в Тоболе

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предоставил объяснение резкому повышению уровня воды в реке Тобол. По его словам, причиной стали обильные осадки на водосборном бассейне реки.
«Потому на водосборном бассейне выпало большое количество осадков. После дождливого лета в сентябре и октябре наблюдается повышенная водность рек», — рассказал Винштейн корреспонденту URA.RU.
В свой группе «Погода 45» во «ВКонтакте» синоптик также указывает на затяжные июльские и августовские дожди как на возможную причину прохождения воды. Отмечается, что водосборный бассейн Тобола был переувлажнён на 71% уже к 6 августа текущего года.
Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал повышенный уровень воды в будущем году, что приведет к паводку. Выводы он сделал на основе количества осадков, выпавших на территории водосборного бассейна Тобола за три месяца.
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