01 сентября 2024

Курганский синоптик-любитель объяснил, почему вырос уровень воды в Тоболе

Уровень воды в курганской реке Тобол поднялся из-за дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане вырос уровень воды
В Кургане вырос уровень воды Фото:

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предоставил объяснение резкому повышению уровня воды в реке Тобол. По его словам, причиной стали обильные осадки на водосборном бассейне реки.

«Потому на водосборном бассейне выпало большое количество осадков. После дождливого лета в сентябре и октябре наблюдается повышенная водность рек», — рассказал Винштейн корреспонденту URA.RU.

В свой группе «Погода 45» во «ВКонтакте» синоптик также указывает на затяжные июльские и августовские дожди как на возможную причину прохождения воды. Отмечается, что водосборный бассейн Тобола был переувлажнён на 71% уже к 6 августа текущего года.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал повышенный уровень воды в будущем году, что приведет к паводку. Выводы он сделал на основе количества осадков, выпавших на территории водосборного бассейна Тобола за три месяца. 

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Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предоставил объяснение резкому повышению уровня воды в реке Тобол. По его словам, причиной стали обильные осадки на водосборном бассейне реки. «Потому на водосборном бассейне выпало большое количество осадков. После дождливого лета в сентябре и октябре наблюдается повышенная водность рек», — рассказал Винштейн корреспонденту URA.RU. В свой группе «Погода 45» во «ВКонтакте» синоптик также указывает на затяжные июльские и августовские дожди как на возможную причину прохождения воды. Отмечается, что водосборный бассейн Тобола был переувлажнён на 71% уже к 6 августа текущего года. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал повышенный уровень воды в будущем году, что приведет к паводку. Выводы он сделал на основе количества осадков, выпавших на территории водосборного бассейна Тобола за три месяца. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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