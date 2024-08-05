Курганский синоптик-любитель спрогнозировал новый масштабный паводок

06 августа 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Паводок в Курганской области может быть повышенным из-за осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал повышенный уровень воды в будущем году, что приведет к паводку. Выводы он сделал на основе количества осадков, выпавших на территории водосборного бассейна Тобола за три месяца. «За период с 1 мая по 31 июля водосборный бассейн Тобола получил существенное количество осадков. Наибольшее увлажнение было на юге Курганской области. В селе Звериноголовское за 3 месяца выпало 307 мм осадков, что на 138% больше нормы. В Кургане выпало на 86% больше нормы. В Куртамыше на 69% больше нормы. В Троицке на 53%. Лишь в Костанае увлажнение близко к норме, всего на 9% выше нормы. В среднем бассейн Тобола сейчас переувлажнен на 71%, что весьма существенно», — отмечает Винштейн на сайте «Погода 45». По данным народного синоптика, в августе на территории бассейна осадки сохранятся. «Текущая ситуация пока складывается весьма скверно. Получить уровень Тобола ниже нормы при таком увлажнении можно лишь в том случае, если нас ждет сухая осень и малоснежная зима», — подчеркивает он. Даже при нормальном количестве осадков с августа по март уровень реки будет чуть выше нормы. Предварительный расчет можно будет сделать в конце октября, когда уже будут все данные за лето и осень, отмечает Винштейн. Ранее URA.RU писало о рекордном уровне паводка в Курганской области в 2024 году. В регионе был объявлен режим ЧС. Больше 11 тысяч человек пострадали от стихии. Народный синоптик Илья Винштейн отметил, что в среднем бассейн Тобола переувлажнен на 71% «Погода 45 — погода в Кургане» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал повышенный уровень воды в будущем году, что приведет к паводку. Выводы он сделал на основе количества осадков, выпавших на территории водосборного бассейна Тобола за три месяца. «За период с 1 мая по 31 июля водосборный бассейн Тобола получил существенное количество осадков. Наибольшее увлажнение было на юге Курганской области. В селе Звериноголовское за 3 месяца выпало 307 мм осадков, что на 138% больше нормы. В Кургане выпало на 86% больше нормы. В Куртамыше на 69% больше нормы. В Троицке на 53%. Лишь в Костанае увлажнение близко к норме, всего на 9% выше нормы. В среднем бассейн Тобола сейчас переувлажнен на 71%, что весьма существенно», — отмечает Винштейн на сайте «Погода 45». По данным народного синоптика, в августе на территории бассейна осадки сохранятся. «Текущая ситуация пока складывается весьма скверно. Получить уровень Тобола ниже нормы при таком увлажнении можно лишь в том случае, если нас ждет сухая осень и малоснежная зима», — подчеркивает он. Даже при нормальном количестве осадков с августа по март уровень реки будет чуть выше нормы. Предварительный расчет можно будет сделать в конце октября, когда уже будут все данные за лето и осень, отмечает Винштейн. Ранее URA.RU писало о рекордном уровне паводка в Курганской области в 2024 году. В регионе был объявлен режим ЧС. Больше 11 тысяч человек пострадали от стихии.