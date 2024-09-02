В деле о некачественных бронежилетах для МО РФ появились новые фигуранты

02 сентября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Фигурантам дела могут продлить заключение под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В расследовании дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России появились еще четыре фигуранта. Это Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав и Остапенко Виктор. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. «Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор [проходят по делу о поставке некачественных бронежилетов МО РФ]», — прозвучало на заседании суда. Информацию передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). На данный момент решается вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что фигуранты уголовного дела, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Следствие выявило, что обвиняемые направили денежные средства на покупку недвижимости и долей в компаниях. В ходе расследования было установлено, что средства поступили на счета ООО «ГК «Пикет», которые затем направлялись на приобретение активов. Все активы, связанные с этими операциями, были арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В расследовании дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России появились еще четыре фигуранта. Это Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав и Остапенко Виктор. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. «Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор [проходят по делу о поставке некачественных бронежилетов МО РФ]», — прозвучало на заседании суда. Информацию передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). На данный момент решается вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что фигуранты уголовного дела, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Следствие выявило, что обвиняемые направили денежные средства на покупку недвижимости и долей в компаниях. В ходе расследования было установлено, что средства поступили на счета ООО «ГК «Пикет», которые затем направлялись на приобретение активов. Все активы, связанные с этими операциями, были арестованы.