Фигуранты дела о бракованных бронежилетах получили от Минобороны около 2,4 млрд рублей

Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от ведомства 2,4 млрд рублей

28 августа 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Компания «Пикет» предоставила Минобороны РФ в рамках контракта бронежилеты, которые не соответствовали стандартам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Фигуранты уголовного дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые имеются в распоряжении журналистов. «В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела. Их приводят журналисты РИА Новости. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях. Отмечается, что они получили госконтракт на поставку бронежилетов российской армии. Однако продукт не соответствовал стандартам, которые были прописаны в контракте с Минобороны РФ. По итогу арестованы были гендиректор ООО «ГК „Пикет“» Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Это не первое дело о хищениях, связанное с Минобороны. Ранее был задержан экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал Иван Попов, который обвиняется в хищении на сумму 130 миллионов рублей, сообщает RT. Также сообщалось об аресте бывшего заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова по аналогичному делу, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуранты уголовного дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые имеются в распоряжении журналистов. «В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела. Их приводят журналисты РИА Новости. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях. Отмечается, что они получили госконтракт на поставку бронежилетов российской армии. Однако продукт не соответствовал стандартам, которые были прописаны в контракте с Минобороны РФ. По итогу арестованы были гендиректор ООО «ГК „Пикет“» Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Это не первое дело о хищениях, связанное с Минобороны. Ранее был задержан экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал Иван Попов, который обвиняется в хищении на сумму 130 миллионов рублей, сообщает RT. Также сообщалось об аресте бывшего заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова по аналогичному делу, передает «Национальная служба новостей».