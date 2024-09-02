Тайвань предложил властям КНР забрать землю у России: может ли Китай претендовать на территории РФ

Глава администрации Тайваня предложил Китаю забрать земли у России

03 сентября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Тайвань призывает Китай вернуть земли, отданные по Айгуньскому договору (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава администрации Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России. Если Китайская народная республика (КНР) имеет территориальные вопросы к Тайваню, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году, заявил Циндэ. Может ли Китай претендовать на территорию России — в материале на URA.RU. Давний спор между Россией и Китаем Спор между КНР и Россией в Приамурье начался в XIX веке. Тогда Китайский правительство отказалось считать Амурскую область и Уссурийский край российскими владениями. Территории входили в состав Китайской империи в прошлом, и страна настаивала на восстановлении суверенитета над ними. В 1689 году был заключен Нерчинский договор, по которому Россия признала права Китая на земли на правом берегу Амура и в Приморье (Внешняя Маньчжурия). В мае 1858 года был заключен Айгунский договор — договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин. Он установил русско-цинскую границу по реке Амуру. Договор фактически пересматривал ранее подписанный Нерчинский договор 1689 года. По Айгунскому договору, левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России. Но Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и маньчжурским судам и запрещено всем остальным. В 1860 году договор был подтвержден и существенно расширен Пекинским договором. Может ли теперь Китай претендовать на земли, которые отдал России по Айгуньскому договору? Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первой четверти XX века прекратили существование Империя Цин и Российская империя, государства, которые подписали предыдущие соглашения. 20 сентября 1924 года СССР и правительство трех автономных восточных провинций Китайской Республики заключили новое соглашение о границе. Тогда стороны согласились провести разграничение границы, но до тех пор придерживаться старых. Проблема спорных островов Тарабаров и Большой Уссурийский возникла в 1964 году, когда был разработан новый проект соглашения по границе, однако, документ не подписали. 14 октября 2004 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе. 25 мая 2005 года соглашение утвердил Совет Федерации. Разграничение российско-китайской границы состоялась в 2005 году. После проведения государственной границы по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей площадью 337 км². Речь идет об участке земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и двух участков в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. Тайвань поднял вопрос о землях Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор и разделили остров пополам. В 2023 году китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый комплект географических карт. В нем часть территории России помечена как входящая в состав Китая. Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, который был ранее разделен. Кроме Большого Уссурийского «Картографический сервис стандартных карт» отнес к территориям Китая индийский штат Аруначал-Прадеш, а также и район Аксайчин на границе. Индийский МИД уже выразил протест. 2 сентября глава администрации Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России. Так лидер почти никем не признанного государства отреагировал на претензии КНР на свою историческую территорию. «Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если ради территориальной целостности, то почему бы ей [КНР] не вернуть российские земли, которые были подписаны по Айгунскому договору. Айгуньский договор, подписанный во времена династии Цин», — заявил Циндэ. Россия и Китай не имеют друг к другу территориальных претензий, говорит Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Позиция РФ и сила международного договора Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 августа 2023 года. Вопрос урегулировали в 2005 году. «Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами. Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский», — отметила Захарова. Россия и Китай несколько раз подтверждали, что не имеют друг к другу территориальных претензий. Также создана Совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы, пояснила Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России. Если Китайская народная республика (КНР) имеет территориальные вопросы к Тайваню, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году, заявил Циндэ. Может ли Китай претендовать на территорию России — в материале на URA.RU. Спор между КНР и Россией в Приамурье начался в XIX веке. Тогда Китайский правительство отказалось считать Амурскую область и Уссурийский край российскими владениями. Территории входили в состав Китайской империи в прошлом, и страна настаивала на восстановлении суверенитета над ними. В 1689 году был заключен Нерчинский договор, по которому Россия признала права Китая на земли на правом берегу Амура и в Приморье (Внешняя Маньчжурия). В мае 1858 года был заключен Айгунский договор — договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин. Он установил русско-цинскую границу по реке Амуру. Договор фактически пересматривал ранее подписанный Нерчинский договор 1689 года. По Айгунскому договору, левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России. Но Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и маньчжурским судам и запрещено всем остальным. В 1860 году договор был подтвержден и существенно расширен Пекинским договором. В первой четверти XX века прекратили существование Империя Цин и Российская империя, государства, которые подписали предыдущие соглашения. 20 сентября 1924 года СССР и правительство трех автономных восточных провинций Китайской Республики заключили новое соглашение о границе. Тогда стороны согласились провести разграничение границы, но до тех пор придерживаться старых. Проблема спорных островов Тарабаров и Большой Уссурийский возникла в 1964 году, когда был разработан новый проект соглашения по границе, однако, документ не подписали. 14 октября 2004 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе. 25 мая 2005 года соглашение утвердил Совет Федерации. Разграничение российско-китайской границы состоялась в 2005 году. После проведения государственной границы по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей площадью 337 км². Речь идет об участке земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и двух участков в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор и разделили остров пополам. В 2023 году китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый комплект географических карт. В нем часть территории России помечена как входящая в состав Китая. Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, который был ранее разделен. Кроме Большого Уссурийского «Картографический сервис стандартных карт» отнес к территориям Китая индийский штат Аруначал-Прадеш, а также и район Аксайчин на границе. Индийский МИД уже выразил протест. 2 сентября глава администрации Тайваня Лай Циндэ предложил властям Китая забрать земли у России. Так лидер почти никем не признанного государства отреагировал на претензии КНР на свою историческую территорию. «Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если ради территориальной целостности, то почему бы ей [КНР] не вернуть российские земли, которые были подписаны по Айгунскому договору. Айгуньский договор, подписанный во времена династии Цин», — заявил Циндэ. Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 августа 2023 года. Вопрос урегулировали в 2005 году. «Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами. Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский», — отметила Захарова. Россия и Китай несколько раз подтверждали, что не имеют друг к другу территориальных претензий. Также создана Совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы, пояснила Захарова.