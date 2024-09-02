Глава администрации Тайваня предложил властям Китая забрать земли у России

02 сентября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Лай Циндэ предложил Китаю вернуть земли, переданные РФ по Айгунскому договору Фото: Global Look Press/Liu Shu Fu/Taiwan Presidential В случае, если претензии КНР к Тайваню связаны с территориальным вопросом, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ. «Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если ради территориальной целостности, то почему бы ей [КНР] не вернуть российские земли, которые были подписаны по Айгунскому договору. Айгуньский договор, подписанный во времена династии Цин, — вы можете просить Россию (вернуть землю), но вы этого не делаете», — заявил Лай Циндэ, его слова передает Reuters. Айгунский договор был подписан 28 мая 1858 года в городе Айгун, который на тот момент находился в северной Маньчжурии. Договор охватывал вопросы границы, торговли и другие двусторонние вопросы между Россией и Китаем. Основные положения договора: левый берег реки Амур от реки Аргуни до устья был признан собственностью России; Уссурийский край от устья реки Уссури до моря оставался в общем владении до урегулирования границы; также судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено исключительно для русских и китайских судов, в то время как судам других стран это было запрещено. Айгунский договор позволил РФ вернуть территории, утраченные в результате Нерчинского договора, и заложил основу для укрепления российского влияния на Дальнем Востоке. Договор также способствовал расширению торговых отношений между Россией и Китаем. В 2008 году Россия и КНР завершили процесс демаркации своей границы, в ходе которого Китай получил остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский. По межправительственному соглашению, остров Тарабаров теперь носит название Иньлундао, а Большой Уссурийский был разделен на две части. Западная часть острова, отошедшая КНР, получила название Хэйсяцзыдао. Восточная часть острова осталась за Россией. В связи с тем, что КНР и РФ мирно поделили территории, то у Пекина нет претензий к нынешним границам. Суммарная площадь территорий, учтенных в соглашении демаркации, составляет около 340 квадратных километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае, если претензии КНР к Тайваню связаны с территориальным вопросом, то страна также должна вернуть земли, которые отдала России по Айгуньскому договору в 1858 году. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ. «Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если ради территориальной целостности, то почему бы ей [КНР] не вернуть российские земли, которые были подписаны по Айгунскому договору. Айгуньский договор, подписанный во времена династии Цин, — вы можете просить Россию (вернуть землю), но вы этого не делаете», — заявил Лай Циндэ, его слова передает Reuters. Айгунский договор был подписан 28 мая 1858 года в городе Айгун, который на тот момент находился в северной Маньчжурии. Договор охватывал вопросы границы, торговли и другие двусторонние вопросы между Россией и Китаем. Основные положения договора: левый берег реки Амур от реки Аргуни до устья был признан собственностью России; Уссурийский край от устья реки Уссури до моря оставался в общем владении до урегулирования границы; также судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено исключительно для русских и китайских судов, в то время как судам других стран это было запрещено. Айгунский договор позволил РФ вернуть территории, утраченные в результате Нерчинского договора, и заложил основу для укрепления российского влияния на Дальнем Востоке. Договор также способствовал расширению торговых отношений между Россией и Китаем. В 2008 году Россия и КНР завершили процесс демаркации своей границы, в ходе которого Китай получил остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский. По межправительственному соглашению, остров Тарабаров теперь носит название Иньлундао, а Большой Уссурийский был разделен на две части. Западная часть острова, отошедшая КНР, получила название Хэйсяцзыдао. Восточная часть острова осталась за Россией. В связи с тем, что КНР и РФ мирно поделили территории, то у Пекина нет претензий к нынешним границам. Суммарная площадь территорий, учтенных в соглашении демаркации, составляет около 340 квадратных километров.