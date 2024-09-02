Алаудинов сообщил об уничтоженной базе ВСУ в Курской области

Российская армия уничтожила базу ВСУ под Курском, в результате чего противник лишился пункта управления БПЛА. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Пункт БПЛА, где у них была база, как говорится, разнесли ребята. Самоходная артиллерийская установка уничтожена. Так, миномёт 120-й, значит, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и ещё один миномёт. Ребята у нас на нашем участке сегодня очень хорошо потрудились», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Он отметил заслуги российских бойцов, работающих на курском направлении. По его словам, «ребята трудятся не покладая рук». Алаудинов также отметил, что ВСУ несут большие потери под Курском и понимают, что не смогут добиться продвижения на данном участке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что атака ВСУ под Курском не облегчила положение на донецком направлении. По его словам, ситуация остается сложной на данном участке фронта.
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