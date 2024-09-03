Россиянам назвали особенность новой программы льготной ипотеки

Аксаков: льготная ипотека для региональных кадров будет целевой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая льготная ипотека будет иметь точечный характер, заявил Аксаков
Новая льготная ипотека будет иметь точечный характер, заявил Аксаков Фото:

Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных специалистов из регионов будет целевой. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных кадров из регионов будет иметь точечный характер», — передает слова Аксакова ТАСС. Он добавил, что существует необходимость привлечения и удержания кадров в определенных регионах, где можно было бы внедрить программу льготной ипотеки.

Он также отметил важность прорывных направлений для экономики, в которых должны участвовать квалифицированные молодые специалисты. В рамках государственной поддержки предлагается рассмотреть возможность льготных ипотечных кредитов для этих областей, заключил Аксаков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных специалистов из регионов будет целевой. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных кадров из регионов будет иметь точечный характер», — передает слова Аксакова ТАСС. Он добавил, что существует необходимость привлечения и удержания кадров в определенных регионах, где можно было бы внедрить программу льготной ипотеки. Он также отметил важность прорывных направлений для экономики, в которых должны участвовать квалифицированные молодые специалисты. В рамках государственной поддержки предлагается рассмотреть возможность льготных ипотечных кредитов для этих областей, заключил Аксаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...