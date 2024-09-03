Россиянам назвали особенность новой программы льготной ипотеки

Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных специалистов из регионов будет целевой. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных кадров из регионов будет иметь точечный характер», — передает слова Аксакова ТАСС. Он добавил, что существует необходимость привлечения и удержания кадров в определенных регионах, где можно было бы внедрить программу льготной ипотеки.
Он также отметил важность прорывных направлений для экономики, в которых должны участвовать квалифицированные молодые специалисты. В рамках государственной поддержки предлагается рассмотреть возможность льготных ипотечных кредитов для этих областей, заключил Аксаков.
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